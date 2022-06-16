ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Женщины из подземелий "Азота" рассказали о множестве наемников

11:25
  • четверг
  • 16 июня 2022

Боевики не разрешали мирным гражданам покидать подвалы

Среди боевиков, блокированных на химкомбинате "Азот" в Северодонецке, много иностранных наемников. Об этом рассказали жители города, которым удалось вырваться из подземелий предприятия. Женщины с детьми провели в подвале два месяца.

ВСУ обстреляли Северодонецк оружием НАТО
ВСУ сорвали эвакуацию гражданских с "Азота" в Северодонецке

"Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом на английском языке. И на других иностранных языках", — рассказала корреспонденту РИА Новости Анна. Женщина со своей невесткой и тремя детьми оказалась в бомбоубежище 5 апреля, после того, как в их дом попал снаряд.

По словам жительниц Северодонецка, боевики не разрешали им покидать подземелье, ссылаясь на то, что наверху идет какая-то зачистка. Внимание военных ослабло 10 июня, и женщинам удалось выбраться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эвакуация мирных жителей с завода "Азот"
Эвакуация мирных жителей с завода "Азот"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.