Женщины из подземелий "Азота" рассказали о множестве наемников

Боевики не разрешали мирным гражданам покидать подвалы

Среди боевиков, блокированных на химкомбинате "Азот" в Северодонецке, много иностранных наемников. Об этом рассказали жители города, которым удалось вырваться из подземелий предприятия. Женщины с детьми провели в подвале два месяца.

"Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом на английском языке. И на других иностранных языках", — рассказала корреспонденту РИА Новости Анна. Женщина со своей невесткой и тремя детьми оказалась в бомбоубежище 5 апреля, после того, как в их дом попал снаряд.

По словам жительниц Северодонецка, боевики не разрешали им покидать подземелье, ссылаясь на то, что наверху идет какая-то зачистка. Внимание военных ослабло 10 июня, и женщинам удалось выбраться.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"