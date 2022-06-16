ВКС России уничтожили склады боеприпасов и бронетехнику ВСУ

Ликвидировано несколько украинских пунктов управления

Российская авиация за сутки уничтожила около 300 украинских националистов, склады боеприпасов и бронетехнику ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов авиации уничтожено более 280 националистов, два склада боеприпасов в районе Раздоловки Донецкой Народной Республики, пять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей", - заявил Конашенков на брифинге.

Кроме того, по данным Минобороны, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Ликвидировано три пункта управления, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова, передает ТВЦ.

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