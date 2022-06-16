Гражданам Украины, ДНР и ЛНР разрешили остаться в России после августа

Они вправе не покидать страну даже при отсутствии надлежащих документов

Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик смогут остаться в России даже в том случае, если у них не оформлены соответствующие разрешительные документы. Об этом в четверг, 16 июня, рассказали в российском Министерстве внутренних дел.

В ведомстве уточнили, что прибывшие в Россию из указанных государств могут остаться в стране и после 17 августа. Даже при отсутствии разрешительных документов гражданам Украины, ДНР и ЛНР не грозит высылка из России и иная ответственность, цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Этим гражданам рекомендуется обратиться в территориальные органы МВД для продления срока временного пребывания в стране, получения статуса беженца или временного убежища, а также оформления разрешительных документов для проживания в России либо приобретения российского гражданства.

20 мая были сняты ограничения на транспортное сообщение в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии. Гражданам этих государств, не прошедшим надлежащее оформление, было предписано покинуть Россию до 17 августа.

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