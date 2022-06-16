ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гражданам Украины, ДНР и ЛНР разрешили остаться в России после августа

12:11
  • четверг
  • 16 июня 2022

Они вправе не покидать страну даже при отсутствии надлежащих документов

Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик смогут остаться в России даже в том случае, если у них не оформлены соответствующие разрешительные документы. Об этом в четверг, 16 июня, рассказали в российском Министерстве внутренних дел.
Москалькова рассказала Путину о судьбе украинских беженцев

В ведомстве уточнили, что прибывшие в Россию из указанных государств могут остаться в стране и после 17 августа. Даже при отсутствии разрешительных документов гражданам Украины, ДНР и ЛНР не грозит высылка из России и иная ответственность, цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Этим гражданам рекомендуется обратиться в территориальные органы МВД для продления срока временного пребывания в стране, получения статуса беженца или временного убежища, а также оформления разрешительных документов для проживания в России либо приобретения российского гражданства.

20 мая были сняты ограничения на транспортное сообщение в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии. Гражданам этих государств, не прошедшим надлежащее оформление, было предписано покинуть Россию до 17 августа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Отдел полиции
Отдел полиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.