Кремль пообещал российскому автопрому новую стратегию развития

Отрасль находится в одной из самых сложных ситуаций

Новую стратегию российской автомобильной промышленности обсудят на совещании у главы государства Владимира Путина в четверг, 16 июня. Об этом рассказал помощник президента Максим Орешкин.

По словам представителя Кремля, отечественный автопром оказался в одной из самых сложных ситуаций в национальной экономике. Единого решения, способного изменить ситуацию, нет.

Орешкин отметил, что рассматриваются различные варианты, однако ясно, что нужна новая стратегия автопрома, необходимо "переосмыслить то, что было сделано за последние месяцы, и, очевидно, приоритетом должна быть доступность качественных автомобилей для потребителей".

По словам помощника президента, речь не идет о "спасении" автопрома — профильные предприятия продолжают работать, хотя выпуск автомобилей серьезно сократился.

На повестке стоит вопрос развития, "это вопрос новой модели, это вопрос, как сделать так, чтобы отечественный автопром производил качественные автомобили, чтобы они были доступны для российских граждан", цитирует Орешкина "Интерфакс".

Ранее новый генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что компания планирует полностью возобновить производство с выпуском новых моделей, а также разработать новую стратегию развития.

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