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Тайвань отказался от производства российских процессоров "Байкал"

12:28
  • четверг
  • 16 июня 2022

Импортозамещение под угрозой

Тайваньская компания TSMC отказалась принимать заказы на производство серверных процессоров Baikal-S. Российской компании "Байкал Электроникс", судя по всему, придется отменить выпуск серверов, которых ожидают многие потребители. Проблемы с производством отечественной микроэлектроники могут сказаться на выполнении требований по импортозамещению.

"Сбербанк планировал перейти на Baikal-S в случае, если государство обяжет покупать продукцию исключительно на российских процессорах. Теперь, очевидно, серверов на этих процессорах в России не будет", — приводит комментарий источника газета "Коммерсантъ".

Издание приводит мнение директора компании "Промобит", которая производит серверы Bitblaze на процессорах "Эльбрус". Максим Копосов отметил, что в ближайшее время российский серверный рынок пополнится техникой на иностранных чипах – прежде всего, продукцией Intel и AMD, завезенной по каналам параллельного импорта. А российским разработчикам, по его словам, придется либо снизить технические характеристики своих устройств, чтобы перевести производство на отечественные фабрики – либо продавать свои разработки за рубеж.

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