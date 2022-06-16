ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Перинатальный центр больницы им. Ворохобова заработал в полную силу

14:55
  • четверг
  • 16 июня 2022

Специалисты готовы оказать различную помощь

В Москве в полную силу заработал новый перинатальный центр больницы имени Ворохобова - крупнейший в Европе. Роддом должны были открыть еще в марте 2020 года, но из-за пандемии коронавируса здание отдали под лечение пациентов с ковидом. И только сейчас учреждение смогло приступить к своему основному профилю.

В первую очередь, центр специализируется на детях, которые рождаются раньше срока с экстремально низким весом. Кроме родов, специалисты готовы оказать помощь при планировании беременности, ее сопровождению, выхаживанию новорожденных и не только.

"Одновременно здесь специализированную помощь могут получить и мамы, которые относятся к группам риска. Это, например, женщины, страдающие сердечно-сосудистым заболеванием, заболеванием органов дыхания, эндокринными, хирургическими патологиями, женщины с травмами. В ближайшее время мы также сможем запустить здесь дополнительные функции, связанные с тем, что детей, которым нужна хирургическая помощь в первые часы жизни, не надо будет перевозить в другие стационары, всю помощь могут оказать врачи этой больницы", - сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Перинатальный центр
Перинатальный центр
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.