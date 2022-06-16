Перинатальный центр больницы им. Ворохобова заработал в полную силу

Специалисты готовы оказать различную помощь

В Москве в полную силу заработал новый перинатальный центр больницы имени Ворохобова - крупнейший в Европе. Роддом должны были открыть еще в марте 2020 года, но из-за пандемии коронавируса здание отдали под лечение пациентов с ковидом. И только сейчас учреждение смогло приступить к своему основному профилю.

В первую очередь, центр специализируется на детях, которые рождаются раньше срока с экстремально низким весом. Кроме родов, специалисты готовы оказать помощь при планировании беременности, ее сопровождению, выхаживанию новорожденных и не только.

"Одновременно здесь специализированную помощь могут получить и мамы, которые относятся к группам риска. Это, например, женщины, страдающие сердечно-сосудистым заболеванием, заболеванием органов дыхания, эндокринными, хирургическими патологиями, женщины с травмами. В ближайшее время мы также сможем запустить здесь дополнительные функции, связанные с тем, что детей, которым нужна хирургическая помощь в первые часы жизни, не надо будет перевозить в другие стационары, всю помощь могут оказать врачи этой больницы", - сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

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