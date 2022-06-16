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Распространенность наркологических заболеваний в Москве снижается

15:07
  • четверг
  • 16 июня 2022

В городе развита система оказания наркологической помощи

В Москве наблюдается тенденция по снижению распространенности наркологических заболеваний. Об этом заявил главный внештатный нарколог Москвы Евгений Брюн на специальной пресс-конференции.

Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией. Участники обсудили современные методы лечения зависимости и отметили, что с каждым годом все меньше горожан умирает от наркотиков. Так, с 2019 года этот показатель упал почти на 12% и составил менее 6 тысяч случаев на всю столицу. Такого результата удалось добиться благодаря развитой системой оказания наркологической помощи.

"У нас колоссальная сеть наркологических учреждений, три стационара, реабилитационный центр стационарный. Много филиалов амбулаторных по всей Москве, каждом административном округе, есть специализированные центры внутри нашего большого центра. Это центр профилактики вообще зависимого поведения, который работает с детьми", - рассказал Евгений Брюн.

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