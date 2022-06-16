В Подмосковье поймали двух дачных воров

Они признались в содеянном

В Ногинске под стражу отправлены двое мужчин, которые подозреваются в серии краж из дачных домов и гаражей. Уже установлено как минимум 10 эпизодов. Только по примерным оценкам, всего за несколько месяцев им удалось обогатиться на сумму почти 900 тысяч рублей. Как вышли на след грабителей?

С десяток мешков, а еще кофе-машина, строительные инструменты, телевизор в коробке, и это далеко не все вещи, которые были за несколько месяцев украдены с подмосковных дач и гаражей. Перевалочный пункт грабители организовали на квартире в подмосковном Королеве, а вот работали в 45 километрах от этого места – в Ногинске. Один из эпизодов, прошедший зимой. Похитив вещи из гаража, они вывезли их на чужой машине, после чего её сожгли, облив бензином. Вроде заметали следы, но сами же себя изобличали, записав происходящее на видео.

Эти кадры и стали одной из важных улик. Причем, если, сжигая машину, на заднем плане был слышен смех, то при разговоре с полицейскими задержанным уже не до веселья. Сразу же сознаются в своих преступлениях, выдавая все адреса.

Уже установлено, что вскрывали замки домов и гаражей гвоздодером. Он тоже изъят. Сейчас полицейские выясняют, сколько всего вещей было похищено, в том числе сколько успели продать.

Уголовные дела возбуждены по статье "Кража". Не исключено, что ближайшие несколько лет грабители вполне могут провести за решеткой. Пока же их отправили под арест на два месяца. Такую меру пресечения избрал Ногинский городской суд.

Александр Соловов, "ТВ Центр".

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