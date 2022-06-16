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Директор Сада имени Баумана рассказал о появлении грота "Бельведер"

15:07
  • четверг
  • 16 июня 2022

Грот недавно открылся после реставрации

В саду имени Баумана после долгой реставрации наконец открыли старинный грот "Бельведер". Почти два века назад он украшал усадьбу купца Стахеева. Но за десятилетия превратился в руины.
В Саду имени Баумана после реставрации открыт грот "Бельведер"

Пещеру закрыли из-за угрозы обрушения. Специалистам пришлось укреплять свод, восстанавливать лестницы и арки, но главное - историческую кладку каменного каскада. Теперь грот предстал в своём первоначальном виде, сообщает "ТВ Центр".

"Он появился во времена, когда территории со стороны Басманной улицы были скуплены промышленником Николаем Стахеевым. Точная дата возникновения грота неизвестна. Появился он исключительно как декоративное сооружение, основная функция которого была спасать леди и джентльменов от зноя в жаркую погоду", - пояснил директор сада имени Баумана Александр Ликутов.

В обновлённом гроте установили и декоративную подсветку, а также мультимедийный экран, где можно узнать историю сада. Но главное - в многоуровневой пещере снова можно укрыться от жары и дождя!

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