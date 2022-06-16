Жители района Нагорный украшают арки домов мозаичными панно

Они уже стали достопримечательностью

Жители района Нагорный превращают арки домов в настоящие арт-объекты. Мозаичные панно уже стали местной достопримечательностью. Создают произведения искусства здесь же, в мастерской, причём не только профессионалы, но и просто горожане, неравнодушные к прекрасному. Что получается?

Мастер-классы по мозаичному делу в столичном районе "Нагорный" привлекают всех от мала до велика. Мозаичные панно, созданные художниками вместе с обычными горожанами в окрестностях Варшавки, можно встретить и на стенах жилых домов, и в оформлении учреждений. Так, табличку для соседствующей с галереей инклюзивной мастерской "Сундук" из кусочков керамики смастерили самые юные участники творческого тандема.

Арки старых советских пятиэтажек в районе украшает серия тематических панно, которую соседи обновляют к каждому Дню города.

"Первая у нас была мозаика после международного симпозиума художников-мозаичистов. С тех пор мы стали ежегодно делать такие потрясающие подарки нашему району и нашей Москве", - отметила и.о. руководителя галереи-мастерской "Варшавка" Объединения "Выставочные залы Москвы" Елена Свиридова.

Мозаика "Музыка" напоминает жителям района о приезде сюда итальянских художников, создававших это панно под аккомпанемент уличных музыкантов. Композиция "Руки помощи" из 2020-го останется в истории как память о работе медиков в борьбе с пандемией COVID-19.

Панно "Столица", созданное из сотни гипсовых масок, расписанных жителями района, в галерее под открытым небом, пожалуй, один из самых популярных артобъектов. Сюда нередко заглядывают с экскурсиями. А сделать фото или селфи на его фоне съезжаются со всех концов города.

Придумывает идеи и обучает горожан искусству объёмной мозаики главный куратор проекта. "Главная цель была, чтобы вынести искусство в народ. Лучше всего это идёт, когда люди сами участвуют в большом проекте и могут потом наблюдать и хвастаться своими достижениями", - говорит художник Марат Наби.

В местной администрации творческие начинания жителей поддерживают и даже помогают с реквизитом и материалами. "Мы поддерживаем всецело. Есть такие места, почему мы там арки используем, потому что все понимают, что арки - это такие элементы фасада, которые закрыты, как правило. Там можно какой-то беспорядок навести или ещё что-то нехорошее задумать. Когда мы туда привнесли этот элемент – искусство - всё изменилось. Эти арки заиграли вообще по-другому", - отметил глава управы района "Нагорный" Аркадий Русских.

Работа над созданием нового панно, тема которого пока в секрете, уже в разгаре. Стать соавтором будущего шедевра приглашают всех желающих. По традиции, работу представят в День города в праздничной добрососедской обстановке.

Татьяна Сидорова, Вадим Тищенко, "ТВ Центр".

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