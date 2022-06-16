ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Часики тикают": Медведев высмеял поездку Макрона, Шольца и Драги на Украину

12:38
  • четверг
  • 16 июня 2022

Пользы от таких поездок нет, считает он

Дмитрий Медведев прокомментировал поездку Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги на Украину. По его словам, толку от поездок европейцев в Киев нет.

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы - ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, - домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают", - написал он в Twitter (доступ к социальной сети в России ограничен, - прим. редакции).

Президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии в четверг на поезде прибыли на Украину. Вместе с ними приехал президент Румынии. Они уже посетили город Ирпень в восьми километрах от Киева.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Марио Драги, Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон
Марио Драги, Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.