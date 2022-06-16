"Часики тикают": Медведев высмеял поездку Макрона, Шольца и Драги на Украину

Пользы от таких поездок нет, считает он

Дмитрий Медведев прокомментировал поездку Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги на Украину. По его словам, толку от поездок европейцев в Киев нет.

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы - ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, - домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают", - написал он в Twitter (доступ к социальной сети в России ограничен, - прим. редакции).

Президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии в четверг на поезде прибыли на Украину. Вместе с ними приехал президент Румынии. Они уже посетили город Ирпень в восьми километрах от Киева.

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