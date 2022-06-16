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Киев заявил о намерении европейских лидеров вернуть Украину в переговоры с Россией

13:03
  • четверг
  • 16 июня 2022

На Украину прибыли представители Германии, Франции и Италии

Одной из целей визита в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги является возвращение Украины к переговорному процессу с Россией. Такое мнение в четверг, 16 июня, высказал советник главы Министерства внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

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На Украину прибыли Макрон, Шольц и Драги

Украинский чиновник написал в своем Telegram, что "Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС и… просьбу вернуться в переговорный процесс".

При этом европейские лидеры, прибывшие в Киев, комментариев по этому поводу пока не давали.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что политические и дипломатические методы тоже нужны, их "нельзя отбрасывать", хотя если Киев не готов к переговорам, а те, "кто стоит за ними", хотят "продолжать накачку" Украины оружием", то это "их выбор".

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