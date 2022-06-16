"Дайте Путину все, что он хочет!": европейцы устали от украинских проблем

Антироссийские санкции нанесли чувствительный удар по кошелькам жителей Европы

Конфликт на Украине и антироссийские санкции нанесли чувствительный удар по кошелькам рядовых жителей Европы. Европейцы устали от украинских проблем и требуют завершить войну – даже ценой уступок Путину, пишет британская The Times.

Газета приводит данные последнего опроса, проведенного в 10 европейских странах – в том числе в Германии, Швеции и Румынии. Итоги исследования показательны: более трети европейцев не желают терпеть неудобства и требуют любой ценой – в том числе и "уступками Путину всего, чего он хочет" - завершить украинский конфликт.

Результаты опроса обеспокоили западных экспертов. Они заговорили о расколе среди европейцев. Отношение большинства к происходящему на Украине меняется, они требуют мира. Авторы приходят к выводу, что самые тяжелые дни у Европы еще впереди.

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