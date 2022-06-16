ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле заверили в сбалансированности бюджета

13:24
  • четверг
  • 16 июня 2022

Этого удастся достичь, несмотря на рост расходов

Федеральный бюджет Российской Федерации по итогам 2022 года будет сбалансированным. Такое заявление в четверг, 16 июня, сделал помощник президента России Максим Орешкин.
Кудрин рассказал о нарушениях при исполнении бюджета в 2021 году

Представитель Кремля напомнил про увеличение социальных расходов, в том числе выплаты семьям с детьми с 1 апреля, а также индексация социальных выплат, которая была осуществлена с 1 июня.

Однако "в итоге доходы и расходы сбалансируются, в целом по году бюджет будет примерно сбалансирован", цитирует Орешкина ТАСС.

Ранее сообщалось, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне в размере 392,9 млрд рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.