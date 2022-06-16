В Кремле заверили в сбалансированности бюджета

Этого удастся достичь, несмотря на рост расходов

Федеральный бюджет Российской Федерации по итогам 2022 года будет сбалансированным. Такое заявление в четверг, 16 июня, сделал помощник президента России Максим Орешкин.

Представитель Кремля напомнил про увеличение социальных расходов, в том числе выплаты семьям с детьми с 1 апреля, а также индексация социальных выплат, которая была осуществлена с 1 июня.

Однако "в итоге доходы и расходы сбалансируются, в целом по году бюджет будет примерно сбалансирован", цитирует Орешкина ТАСС.

Ранее сообщалось, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в июне в размере 392,9 млрд рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"