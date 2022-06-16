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Бочкарёв: Объем ввода объектов здравоохранения в столице в три раза превысил прошлогодние показатели

12:57
  • четверг
  • 16 июня 2022

Введено 43,6 тысячи квадратных метров

Площадь и мощности введенных с начала 2022 года объектов здравоохранения в столице более чем в три раза превышают объемы прошлого года. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

По его словам, с начала года выданы разрешения на ввод в эксплуатацию медицинских объектов общей площадью 43,6 тысячи квадратных метров. За тот же период прошлого года были сданы объекты здравоохранения площадью 14,5 тысячи "квадратов".

Среди объектов, получивших разрешения на ввод, - больничные корпуса на 245 коек, в том числе родильный дом на 130 коек в Коммунарке. Также в ТиНАО сдана в эксплуатацию детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений. Кроме того, с начала года выдано четыре разрешения на строительство поликлиник в районах Дмитровский, Даниловский, Молжаниновский и Проспект Вернадского.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что все районные лечебно-профилактические учреждения проектируются с учётом нового московского стандарта.

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