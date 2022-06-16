С начала года 8 тысяч человек открыли бизнес при поддержке центра "Моя работа"

Для выпускников вузов действует проект "Первая работа"

8 тысяч человек открыли свой бизнес при поддержке центра "Моя работа" с начала этого года. Большинство предпринимателей решили посвятить себя индустрии красоты и творческим направлениям. А где искать работу тем горожанам, которые хотят сменить профессию или получить свой первый опыт?

Каждый день в службу занятости столицы обращаются около тысячи человек. Это немного для такого мегаполиса, как Москва. Всего же в городе зарегистрировано примерно 35 тысяч безработных и 320 тысяч вакансий. Получается более 9 предложений на каждого соискателя. Работу находят почти все. Кадровый оператор предоставляет услуги, что называется, "под ключ".

"Молодежь должна уметь себя презентовать. Но это направлены наши тренинги. Карьерные эксперты рассказывают, как эффективно пройти собеседование, как составить резюме, существует линейка - более 120 тестов, на которые направляют карьерные эксперты", - рассказала замначальника отдела взаимодействия с работодателями Центра занятости населения Вероника Глушакова.

За два года служба занятости Москвы нашла работу для 80 тысяч молодых специалистов. У 25 тысяч из них до этого вообще не было никакого опыта. К таким соискателям особый подход.

"Специалисты службы стараются формировать реалистичные ожидания в части зарплаты, уровня компаний или функционала, на которые кандидат может претендовать. В случаях, когда ожидания завышены, соискателю предлагают начать свой профессиональный путь с менее сложной стартовой позиции, на которой можно набраться опыта и умений", - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

У Дмитрия работа была. Но задуматься о новой заставили ненормированный график и ночные смены. Днем сил на поиск вакансий уже не оставалось. Обратился в центр занятости. Сотрудники кадрового оператора, выяснив сильные стороны соискателя, подобрали несколько вариантов.

"Потом я уже пошел на собеседование. Первый раз - на собеседование. Оно оказалось удачным. Работаю сейчас в университете, в Академии управления производства, в приемной комиссии. Мне все нравится, удобно. Удобно добираться, комфортно работать, приятный коллектив", - рассказал Дмитрий.

Для выпускников вузов действует проект "Первая работа". 300 государственных организаций, работающих в самых разных сферах, ждут молодых специалистов.

"Центром занятости "Моя работа" реализуется проект по трудоустройству молодых кандидатов без опыта работы, где молодежь может трудоустроиться на 30 направлениях государственных позиций. Это 3000 вакансий с заработной платой от 30 тысяч", - сообщила Вероника Глушакова.

Офис-менеджерам, бухгалтерам, юристам, менеджерам по рекламе предлагают от 50 тысяч рублей в месяц. А в сферах, где спрос на молодых специалистов наиболее высок - это торговля, сервисная индустрия, транспорт, строительство, информационные технологии - соискатели могут рассчитывать на зарплату от 70 тысяч рублей.

Александр Огородников, Андрей Булычёв, "ТВ Центр".

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