Минобороны показало кадры работы САУ "Мста-С" по позициям ВСУ

Цель обнаружил беспилотник "Орлан-10"

Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" Западного военного округа уничтожили замаскированные укрепленные позиции ВСУ. Кадры боевой работы экипажей САУ публикует Минобороны России.

Обнаружить цели артиллеристам помогли беспилотные аппараты. Расчеты БПЛА "Орлан-10" вскрыли украинские замаскированные укрепленные позиции в районе лесополосы.

Данные разведки и координаты целей были переданы по назначению. После чего батарея 152-мм самоходных орудий "Мста-С" нанесла удар, передает ТВЦ.

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