ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало кадры работы САУ "Мста-С" по позициям ВСУ

13:31
  • четверг
  • 16 июня 2022

Цель обнаружил беспилотник "Орлан-10"

Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С-19 "Мста-С" Западного военного округа уничтожили замаскированные укрепленные позиции ВСУ. Кадры боевой работы экипажей САУ публикует Минобороны России.

Минобороны показало, как вертолеты Ми-8 подавляют украинскую ПВО
Минобороны сообщило о новых героях спецоперации

Обнаружить цели артиллеристам помогли беспилотные аппараты. Расчеты БПЛА "Орлан-10" вскрыли украинские замаскированные укрепленные позиции в районе лесополосы.

Данные разведки и координаты целей были переданы по назначению. После чего батарея 152-мм самоходных орудий "Мста-С" нанесла удар, передает ТВЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Самоходная гаубица "Мста-С" ВС России
Самоходная гаубица "Мста-С" ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.