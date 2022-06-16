"Готов ко всему": Песков оценил идею пересадить чиновников на "Лады"

С такой инициативой выступил Антон Силуанов

Дмитрий Песков прокомментировал идею министра финансов Антона Силуанова пересадить российских чиновников на автомобили "Лада". По словам представителя Кремля, он готов к этому.

"Я, как госслужащий, готов ко всему. И каждый госслужащий готов ко всему", - сказал Песков, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что Силуанов будет принимать участие в совещании у президента и, если посчитает нужным, поднимет этот вопрос.

Ранее, выступая на сессии ПМЭФ, Антон Силуанов заявил, что государство должно обеспечивать спрос на товары, например, пересадив чиновников на "Лады". На это модератор сессии, председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров ответил, что эту идею уже пытались претворить в жизнь в 90-х, но она не прижилась.

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