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Карты "Мир" могут начать принимать еще две страны

14:02
  • четверг
  • 16 июня 2022

Об этом рассказали в Центробанке

Наряду с десятью государствами, уже принимающими карты "Мир", готовность принимать их выразили еще две страны. Об этом в четверг, 16 июня, рассказала первый заместитель главы Банка России Ольга Скоробогатова.
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Представитель регулятора отметила, что "буквально за последние два месяца добавились две страны", однако назвать их она пока не может.

В настоящее время карты "Мир" принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В ЦБ сообщали о работе над запуском карт "Мир" на Кубе, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин отметил в качестве приоритета в сотрудничестве со странами СНГ организацию межсистемной стыковки платежной системы "Мир" с национальными платежными системами.

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