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Песков скептически оценил вероятность возобновления переговоров с Украиной

13:44
  • четверг
  • 16 июня 2022

С апреля Москва не получает от Киева ответа на присланные документы

На продолжение переговоров с Украиной сейчас можно рассчитывать с трудом. Такое мнение в четверг, 16 июня, высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Киев заявил о намерении европейских лидеров вернуть Украину в переговоры с Россией

Пескова попросили прокомментировать, можно ли рассчитывать на конструктив в переговорах между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта с учетом заявлений украинского генерала о том, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.

По словам представителя Кремля, "пока ни на этом фоне, ни на ином вообще на продолжение рассчитывать" не приходится, поскольку "сейчас все это застопорилось", сообщает РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что требования президента Украины Владимира Зеленского, выдвигаемые им в качестве условий для возобновления переговоров по мирному урегулированию с Россией, несерьезны. Дипломат таким образом оценил заявление Зеленского о том, что Россия должна отвести свои Вооруженные силы за линию, зафиксированную по состоянию на 24 февраля — до начала российской спецоперации по защите республик Донбасса.

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