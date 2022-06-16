Мединский: проект мирного договора был согласован на 75%

Киев прервал процесс переговоров по указке Вашингтона

Помощник президента России Владимир Мединский в ходе ПМЭФ в четверг рассказал о ходе переговоров между Москвой и Киевом по поводу мирного договора, пишут "Известия".

По его словам, проект мирного договора был согласован в апреле на 75%. Киев же в итоге прервал процесс переговоров после контактов с представителями Вашингтона.

Как уточнил Мединский, вопрос о восстановлении переговоров следует задать Киеву, Россия открыта к ним.

Также помощник главы государства отметил, что Запад планирует разделить Россию на части, как это сделали с Югославией, но у него ничего не получится. Донбасс, продолжил Мединский, является русской землей с невероятной внутренней силой, которую невозможно завоевать, а попытка сделать это была роковой ошибкой Киева.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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