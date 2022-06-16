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Песков объяснил сокращение поставок газа в Европу

14:11
  • четверг
  • 16 июня 2022

Проблемы с оборудованием возникли из-за санкций

Причина сокращения поставок российского газа в европейские страны – в проблемах с оборудованием у "Газпрома". Проблемы, в свою очередь, возникли из-за антироссийских санкций, пояснил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков напомнил, что турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", не возвращаются с ремонта.

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"Нам лишь известно, что там проблема с турбинами, проблема с капремонтом, какие-то турбины не возвращаются, ее где-то там заблокировали. То есть опять же это такие последствия санкций, там ничего нет преднамеренного, это вообще проблемы, которые не связаны с нами", - сказал Песков журналистам.

На вопрос о сроках возвращения турбины представитель Кремля заметил, что это известно "Газпрому".

Ранее сообщалось, что ключевое оборудование для работы газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады. Причина – в  антироссийских санкциях. По тем же причинам не может быть отправлена за границу вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание. Эти данные подтвердили в немецком концерне Siemens. В итоге "Газпрому" пришлось сократить поставки газа по "Северному потоку" со 167 миллионов кубометров в сутки до 100 миллионов, передает РИА Новости.

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