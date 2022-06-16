Британия ввела санкции против патриарха Кирилла

А также детского омбудсмена и депутата Мосгордумы

Пресс-служба британского правительства сообщила в четверг о новых санкциях против России из-за ситуации на Украине.

В частности, ограничительные меры вводятся в отношении главы Русской православной церкви патриарха Кирилла. В качестве причины в тексте указана "его поддержка военной агрессии на Украине".

Кроме того, санкции введены против уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, главы совета директоров Группы "Волга Днепр" Алексея Исайкина и депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"