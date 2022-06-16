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В Кремле ответили на угрозы ВСУ нанести удар по Крымскому мосту

14:22
  • четверг
  • 16 июня 2022

Песков подчеркнул, что безопасность объекта гарантирована

Безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами и дополнительными мерами, которые предпринимаются по линии российских военных. Об этом в четверг, 16 июня, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Суть этих мер представитель Кремля раскрыть не смог, переадресовав соответствующие вопросы военным.

Что касается упоминаний Крымского моста украинскими военными и политиками, Песков напомнил, что это происходит не впервые. Москве об этом хорошо известно, "разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание", цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что для украинской армии "Керченский мост — цель номер один" для поражения. Это путь подтягивания резервов для российских вооруженных сил, поэтому нужно его "обрезать", утверждает военный.

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