В Кремле ответили на угрозы ВСУ нанести удар по Крымскому мосту

Песков подчеркнул, что безопасность объекта гарантирована

Безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами и дополнительными мерами, которые предпринимаются по линии российских военных. Об этом в четверг, 16 июня, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Суть этих мер представитель Кремля раскрыть не смог, переадресовав соответствующие вопросы военным.

Что касается упоминаний Крымского моста украинскими военными и политиками, Песков напомнил, что это происходит не впервые. Москве об этом хорошо известно, "разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание", цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что для украинской армии "Керченский мост — цель номер один" для поражения. Это путь подтягивания резервов для российских вооруженных сил, поэтому нужно его "обрезать", утверждает военный.

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