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Россия сняла все ковидные ограничения на въезд иностранцев

14:40
  • четверг
  • 16 июня 2022

Придется лишь предъявлять результаты ПЦР-тестов

Россия сняла все ограничения на въезд иностранных граждан, установленные ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Распоряжение правительства подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Кабмин предписал до 17 августа покинуть Россию ряду категорий иностранцев

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, въезжать в Россию через воздушные и морские пропускные пункты можно из всех стран без веских оснований.

Однако въезжающим иностранным гражданам по-прежнему придется предъявлять результаты ПЦР-тестирования на коронавирус. Результат должен быть получен не раньше 48 часов до прибытия в Россию.

Ранее сообщалось, что после снятия ограничений на регулярное пассажирское авиасообщение между Россией и Киргизией, введенных ранее из-за пандемии коронавируса, российские авиакомпании запустили прямые рейсы на побережье киргизского озера Иссык-Куль.

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