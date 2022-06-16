Вице-премьер Белоусов назвал единственное правило современной политики

Санкции серьезно изменили мировую картину

Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил в четверг в ходе ПМЭФ, что сегодня в мире наблюдается колоссальный кризис доверия.

По словам заместителя председателя правительства, санкции Запада показали, что "никаких правил больше не существует".

"Вообще никаких правил. У кого кольт, тот и сильнее. Вот и все. Вот единственное правило", - уточнил Белоусов (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в ближайшие 2-3 года мировым политикам придется договориться о новых правилах.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"