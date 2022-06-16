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Попова оценила ситуацию с оспой обезьян в России

14:41
  • четверг
  • 16 июня 2022

Глава Роспотребнадзора призвала туристов к осторожности

Положительных результатов тестов на оспу обезьян у населения России пока не зафиксировано. Нет и случаев завоза в страну этой инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова оценила риски завоза обезьяньей оспы в Россию
Попова оценила необходимость вакцинации от оспы обезьян

"На сегодняшний день положительных результатов нет, и завозов этой инфекции в Российскую Федерацию тоже нет", - заявила глава Роспотребнадзора в эфире телеканала "Россия-24".

Тем не менее, Попова призвала к осторожности – учитывая, что летом многие отправляются в отпуск. Все должны быть проинформированы, что угроза заражения этой инфекцией в мире существует. В первую очередь это относится к странам Европы – именно там зарегистрировано 85% всех случаев заболевания.

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