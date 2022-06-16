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Умер бывший посол России в Лондоне Юрий Федотов

14:46
  • четверг
  • 16 июня 2022

Ему было 74 года

В постоянном представительстве России при международных организациях в Вене сообщили о смерти экс-посла России в Великобритании Юрия Федотова. Ему было 74 года.

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"[Федотов] умер сегодня", - приводит сообщение постпредства ТАСС.

Причина смерти не уточняется.

Юрий Федотов родился в 1947 году, в 1971-м окончил МГИМО. Работал в посольствах СССР в Алжире и Индии, занимал пост заместителя постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке.

С 2005 по 2010 год возглавлял работу посольства России в Великобритании, после являлся исполнительным директором Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (до 2019 года).

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Юрий Федотов
Юрий Федотов
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