Умер бывший посол России в Лондоне Юрий Федотов

Ему было 74 года

В постоянном представительстве России при международных организациях в Вене сообщили о смерти экс-посла России в Великобритании Юрия Федотова. Ему было 74 года.

"[Федотов] умер сегодня", - приводит сообщение постпредства ТАСС.

Причина смерти не уточняется.

Юрий Федотов родился в 1947 году, в 1971-м окончил МГИМО. Работал в посольствах СССР в Алжире и Индии, занимал пост заместителя постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке.

С 2005 по 2010 год возглавлял работу посольства России в Великобритании, после являлся исполнительным директором Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (до 2019 года).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"