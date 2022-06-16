Приток газа в Германию по "Северному потоку" упал до 40%

Об этом рассказали власти ФРГ

Приток газа в Германию по трубопроводу "Северный поток" снизился до 40% от максимальных технических мощностей. Об этом в четверг, 16 июня, рассказали в Федеральном сетевом агентстве ФРГ.

Германский регулятор уточнил, что такое падение объема газа было зафиксировано накануне, 15 июня, в 23:00 по местному времени.

Несмотря на это, газоснабжение Германии остается стабильным, безопасность газоснабжения обеспечена. Газохранилища заполнены на 55,95%, цитирует сообщение Федерального сетевого агентства РИА Новости.

Ранее в Кремле объяснили, что причина сокращения поставок российского газа в европейские страны – в проблемах с оборудованием у "Газпрома". Проблемы, в свою очередь, возникли из-за антироссийских санкций, пояснил пресс-секретарь президента России. Дмитрий Песков напомнил, что турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", не возвращаются с ремонта.

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