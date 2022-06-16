В Кремле предложили построить собственный гражданский флот

Идею поддержали в ОСК

России нужно вернуться к гражданскому судостроению. Такое заявление в четверг, 16 июня, сделал помощник президента России Игорь Левитин.

Представитель Кремля отметил, что в России гражданское судостроение "всегда было вторичным", однако если страна не начнет развивать это направление, "мы и дальше проиграем".

Левитин напомнил, что в России — около 50 тысяч речных путей, это соответствует количеству федеральных дорог. Однако речными маршрутами перевозят лишь 3% общего объема грузов.

Пассажирский речной флот также востребован. Помощник президента заявил, что билеты на речные путешествия на лето уже почти распроданы.

Руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что главной задачей в отечественном судостроении является достижение технологического суверенитета, при этом важно перестать рассчитывать на партнеров, сообщает ТАСС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин заявил, что в условиях санкционного давления задача развития Северного морского пути становится одним из ключевых государственных приоритетов. Он подчеркнул, что Севморпуть — надежный, безопасный транспортный коридор, который проходит в пределах территориальных вод и исключительно экономической зоны России.

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