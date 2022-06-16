В "Ростелекоме" рассказали о пике кибератак на Россию

Ведутся атаки в основном с территории Украины и Восточной Европы

Вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов сообщил в кулуарах ПМЭФ, что пик кибератак на Россию еще не пройден.

"Все начали воспринимать их как нормальный фон, жизнь уже так устроена", - добавил он (цитата по "Интерфаксу").

По словам Ляпунова, стало больше атак, направленных на получение данных сотрудников крупных организации. Ведутся они в основном с территории Украины и Восточной Европы.

"Сейчас стало немного полегче, успокаивается. Но все равно нагрузка очень высокая", - добавил гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

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