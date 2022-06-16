Кевин Спейси в британском суде отверг обвинения в домогательствах

Актер намерен доказать свою невиновность

Обвинение в сексуальных домогательствах, предъявленное Вестминстерским судом в Великобритании американскому актеру Кевину Спейси, не имеет под собой оснований. Так утверждает защита 62-летнего лауреата "Оскара".

"Мистер Спейси категорически отрицает любое преступление в этом деле", — заявил адвокат актера Патрик Гиббс изданию The Independent.

Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии трое мужчин от 30 до 40 лет. Как заявили пострадавшие, они подвергались харрасменту в период с 2005 по 2013 годы, когда Спейси был художественным руководителем театра Old Vic. Еще одна предполагаемая жертва заявила, что актер заставлял его заниматься сексом без его согласия.

Спейси свою вину по всем этим пунктам не признал. Актер ранее заявил, что добровольно предстанет перед британским судом, чтобы опровергнуть заявления предполагаемых жертв и доказать свою невиновность. Вестминстерский суд освободил актера под залог, назначив следующее слушание на 14 июля.

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