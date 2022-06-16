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Назначен новый главный тренер мужской сборной России по волейболу

15:16
  • четверг
  • 16 июня 2022

Он будет совмещать посты

На пост главного тренера мужской сборной России по волейболу назначен Константин Брянский, передает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
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"Члены президиума, учитывая мнение наблюдательного совета ВФВ и принимая во внимание успехи столичного "Динамо" последних лет, сошлись во мнении назначить Константина Брянского на пост главного тренера сборной команды России", - отметил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Уточняется, что 44-летний Брянский будет совмещать посты и продолжит возглавлять московское "Динамо".

Брянский, двукратный чемпион России, начал тренерскую карьеру в 2014 году. С 2015 по 2018 год возглавлял "Нову", затем - московское "Динамо".

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Тренер Константин Брянский
Тренер Константин Брянский
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