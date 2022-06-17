Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Львы найдут решение, которое разрядит обстановку в отношениях; Весы проведут очень хороший день

Овны

Сегодня могут сыграть важную роль давние ошибки ваших родителей или негативный опыт, полученный в детстве. Постарайтесь учитывать это, принимая решения или давая оценку происходящему.

Тельцы

Какое-то событие на работе или учебе заставит вас бросить все и погрузиться в дело с головой. Если сможете сделать это на 100%, то получите хорошую отдачу.

Близнецы

Ваш мозг работает как часы, вы все замечаете и легко вытаскиваете из памяти нужную информацию. Идеальный день для учебы и решения сложных интеллектуальных задач.

Раки

Не самый простой день для работающих представителей знака: на вас будут давить обязательства или руководство. Ваша задача – держать удар и не позволять никому вас прессовать.

Львы

Вы найдете решение, которое разрядит обстановку в отношениях. Подумайте, в чем интерес вашего партнера, и сделайте так, чтобы ему было выгодно сделать так, как вы хотите.

Девы

Вы получите высокую оценку на экзамене, успешно пройдете собеседование или проведете прямой эфир. И все это благодаря умению сконцентрироваться и ясно выражать мысли.

Весы

Очень хороший день, и связан он будет с творчеством и расширением горизонтов. Если сможете посмотреть на создавшуюся неприятную ситуацию с нового ракурса, вы решите свой вопрос.

Скорпионы

Вам удастся найти в магазинах милые аксессуары для дома или сделать удачные фото своих растений. В доме будет царить взаимопонимание и легкость, наслаждайтесь!

Стрельцы

Поездки, связанные с работой и личной жизнью, переписки или встречи пройдут на ура. Ваше красноречие растопит любое сердце, так что не отказывайтесь от контактов.

Козероги

Вам не стоит находиться под палящими лучами солнца и перегружать себя работой. Сегодня хорошо бы дать себе отдых и устроить разгрузочный день, пить больше воды.

Водолеи

Луна в вашем знаке наслаждается вниманием Меркурия и поддержкой Юпитера. Сегодня вы можете рассчитывать на помощь влиятельного человека и удачу в общении.

Рыбы

Над вами висит дамоклов меч невыполненного обещания или задания, с которым вы не справились. Если сегодня возьметесь выполнить это, у вас получится легко отделаться!

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