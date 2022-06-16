Минфин уточнил порядок выплат по внешнему долгу

Держатели еврооблигаций смогут получать выплаты в рублях с возможностью конвертации в валюту

Министерство финансов России предложит держателям суверенных еврооблигаций выплаты в рублях с конвертацией на дату платежа через банки, которые могут работать с валютой. Об этом в четверг, 16 июня, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

Министр подчеркнул, что Москва предпринимает все необходимые усилия, чтобы инвесторы получили соответствующие выплаты. Несмотря на введенные Западом ограничения в отношении Национального расчетного депозитария и финансовой инфраструктуры, "мы и с этим справимся".

Глава Минфина объяснил, что в этих условиях в России будут предоставлять возможность держателям облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независимо от времени.

Купон будет перечислен российской стороной на рублевый счет, на момент прихода инвестора эти деньги будут конвертироваться по курсу в соответствии с датой, когда осуществлялось перечисление средств.

Силуанов заявил, что "мы можем сделать так, чтобы лошадь пришла на водопой, но не можем заставить лошадь пить". При этом Москва готова "сделать так, чтобы доступ к воде был", сообщает "Интерфакс".

Ранее Силуанов рассказал, что Россия располагает механизмом обслуживания внешних долговых обязательств, которые позволяют осуществлять выплаты в обход западной расчетной инфраструктуры. Речь идет о схеме, аналогичной принципам оплаты поставок российского газа недружественным государствам, "только в другую сторону".

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