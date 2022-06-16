Силы союзников начали зачистку завода "Азот" в Северодонецке

Ситуация осложняется тем, что в руках боевиков – мирные жители

Зачистку промзоны у завода "Азот" в Северодонецке начали подразделения Луганской народной республики совместно с ВС России. О ситуации на территории химкомбината рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Наши подразделения совместно с подразделениями России уже закрепились в "промке" и начали спецоперацию", — приводит слова Марочко РИА Новости.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что силы Народной милиции прорвались на территорию завода "Азот". Глава республики подчеркнул, что луганским бойцам по-прежнему не удается выбить с объекта украинских военных. Ситуация осложняется тем, что украинские военные блокируют выход мирных жителей с территории "Азота", используя их как живой щит.

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