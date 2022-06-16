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"Газпром" назвал виновников высоких цен на газ

15:58
  • четверг
  • 16 июня 2022

Глава компании предложил поблагодарить регуляторов

"Огромное спасибо" за высокие цены на газ надо сказать европейским регуляторам. Об этом в четверг, 16 июня, рассказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
Приток газа в Германию по "Северному потоку" упал до 40%

Глава компании напомнил, что мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции, однако подчеркнул, что "все это началось не вчера, не сегодня".

За ценовые шоки на рынке газа нужно поблагодарить зарубежных регуляторов, в частности, европейских, цитирует Миллера РИА Новости.

Газ на торгах в Европе снова подорожал. Рост цен вызван новостями о снижении прокачки голубого топлива "Газпромом" по "Северному потоку". Это произошло по вине компании Siemens – из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта.

План прокачки по газопроводу "Северный поток" - 167 миллионов кубометров в сутки. Однако в  связи с новыми обстоятельствами "Газпром" может обеспечить прокачку лишь до 100 миллионов кубометров в сутки.

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