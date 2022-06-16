Пасечник: неважно, в каком статусе будет ЛНР

Для республики главное быть вместе с Россией

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что для ЛНР главное быть вместе с Россией.

"Абсолютно не важно, в каком статусе мы будем находиться. Самое важное, что мы будем вместе. Для нас самая важная задача - то наше стремление, к которому мы шли начиная с 2014 года", - приводит слова Пасечника РИА "Новости".

Он добавил, что происходящее сегодня на Украине нельзя назвать иначе, кроме как беспределом. "Идет борьба Запада с Россией. Мы однозначно стоим на стороне России", - сказал также глава ЛНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая народная республика может стать одним из субъектов России, сохранив слово "республика" в названии.

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