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Жителей Германии призвали копить газ

15:53
  • четверг
  • 16 июня 2022

Власти надеются за счет граждан заполнить хранилища

Жителей Германии призвали сократить потребление газа в связи с уменьшением поставок из России. По мнению отвечающего за энергетику Федерального сетевого агентства, это позволит к зиме заполнить голубым топливом хранилища.

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"Уменьшение объема поставок российского газа может всех нас - как обычных потребителей, так и предприятия, — поставить в довольно затруднительную ситуацию. Мы должны избегать этого как можно дольше — с помощью экономии и накопления газа", — написал в Twitter глава агентства Клаус Мюллер.

Снижение потребления должно помочь Германии заполнить хранилища перед началом следующего отопительного сезона. По словам Мюллера, которые приводит агентство Bloomberg, в данный момент хранилища в ФРГ заполнены на 55%. А уже к ноябрю эта цифра должна достичь 90%.

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