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На въезде в Северодонецк появился российский флаг

16:02
  • четверг
  • 16 июня 2022

Сам город уже находится под контролем российских Вооруженных сил и Народной милиции ЛНР

Как передает РИА "Новости", в ЛНР на стелле "Северодонецк" на въезде в город установлен российский флаг.
Пасечник: неважно, в каком статусе будет ЛНР

Корреспондент агентства сообщает также, что сам город уже находится под контролем российских Вооруженных сил и Народной милиции ЛНР. Под контролем ВСУ остается лишь промзона химкомбината "Азот".

Кроме того, стало известно, что на окраине Северодонецка на брошенных украинских позициях оставлены кофры от американских и шведских противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW.

Ранее в четверг украинские войска сорвали эвакуацию с завода мирных жителей.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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