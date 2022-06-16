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Макрон в Ирпене предложил Украине помощь во всех формах

16:12
  • четверг
  • 16 июня 2022

Необходимо, чтобы Украина могла "сопротивляться и побеждать", заявил президент Франции

Приехавший в украинский город Ирпень Эммануэль Макрон пообещал продолжать оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе и во всех формах, чтобы она могла противостоять России.

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"Я всегда был постоянен. Франция была рядом с Украиной с первого дня", — сказал президент Франции в ходе визита на Украину (цитата по "Интерфаксу").

По данным французских СМИ, президент Франции опроверг разногласия с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Сегодня необходимо, чтобы Украина могла сопротивляться и побеждать... Мы однозначно на стороне украинцев и украинок", — добавил Макрон.

Президент Франции, канцлер Германии, президент Румынии и премьер-министр Италии в четверг на поезде прибыли на Украину. Политики посетили Ирпень, который находится в восьми километрах от Киева.

Комментируя их поездку, Дмитрий Медведев заявил, что толку от поездок европейцев в Киев нет. "Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают", — написал заместитель главы российского Совета безопасности в Twitter.

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