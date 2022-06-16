Миллер подтвердил, что "Северный поток - 2" можно запустить в любой момент

Россия - это энергетическая стабильность и поставщик энергетической стабильности

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил на ПМЭФ, что "Северный поток - 2" стоит, но экономика наша не стоит".

"Невостребованные мощности для "Северного потока - 2" мы переориентировали для поставок Северо-Западного округа. Все губернаторы нам поаплодировали, сказали, что построим производства", - уточнил Миллер, подчеркнув, что запустить "СП - 2” можно в любой момент.

Как при этом заметил Миллер, Россия - это энергетическая стабильность и поставщик энергетической стабильности для своих друзей, передает ТАСС.

В феврале правительство Германии по политическим мотивам приостановило сертификацию "Северного потока - 2". Строительство полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Это две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море.

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