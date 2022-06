Изучай Haskell ради себя: что это за язык и где его применяют

Теория, мемы и монологи разработчиков

Польза лени

Haskell — функциональный язык программирования с ленивой моделью вычислений и статической типизацией. Он придуман математиками 30 лет назад и назван в честь американского логика Хаскелла Брукса Карри.

Ленивым язык называют, так как он откладывает вычисления, пока это не требуется для вывода результата. Это позволяет работать с бесконечными списками и структурами данных.

Статическая типизация означает, что тип объекта в программе известен на момент компиляции. Так большинство ошибок можно обнаружить до ее выполнения.

"Система типов хаскеля позволяет явно отслеживать побочные эффекты и не пускать их в определенные участки программы, что упрощает анализ их поведения", — прокомментировал особенности языка разработчик Кирилл Андреев.

Среди свойств хаскеля отмечают автоматический вывод типов и ссылочную прозрачность. Язык называют чистым, лаконичным и выразительным.

Автор открытки: Gary Larson / The Far Side

Хаскель — язык общего назначения, написать на котором можно практически всё. Он идеально подходит для преобразования данных. Если задача сводится к этому, то выбирают его. При этом почти любую задачу можно свести к преобразованию данных, отмечают эксперты.

На хаскеле написан спам-фильтр Facebook (в России деятельность соцсети признана экстремистской и запрещена по решению суда) и программа для преобразования данных Pandoc. Среди других известных проектов: библиотека для создания статических сайтов Hakyll, оконный менеджер Xmonad, утилита для отладки shell-скриптов ShellCheck и компилятор языка Elm.

Кузница фич

Хаскель входит в топ-30 языков по популярности у пользователей GitHub (проект GitHut) и поисковым запросам среди тех, кто ищет обучающие материалы по программированию (PYPL).

По данным Google Trends, за пять лет интерес к языку упал на 50%. На графике ниже цифры на вертикальной оси представляют поисковый интерес к теме относительно самой высокой точки. Значение 100 — это пиковая популярность запроса.

Опрошенные хаскелисты сомневаются, что эта статистика отражает действительность. Например, вакансий для Haskell-разработчиков стало ощутимо больше. Только в России в мае хаскелистов искали компании “Лаборатория Касперского” (тулчейн KasperskyOS написан на хаскеле), “Тинькофф” (код проекта Travel написан на Haskell и Scala), "Сириус" и Biocad.

Автор комикса: xkcd.com

Об успехе языка говорит и то, что им часто вдохновляются. "Более популярные языки программирования копируют фишки из Haskell спустя лет десять, следовательно, изучая Haskell, вы изучаете промышленные языки будущего!” — говорится в описании курса по Haskell от ВШЭ. С этим утверждением соглашаются программисты, называя язык "кузницей фич" — черты хаскеля заметны в языках Rust, Scala и F#.

"В список можно добавить даже мейнстримные Python (list expressions), C# (LINQ) и будущий C++ (concepts)", — сказала разработчик, которая решила сохранить анонимность.

Автор мема: Sergey Urzhumskov / Twitter @urzhumskov

Подробный комментарий по теме заимствований удалось получить в Serokell, команда которой развивает блокчейны Cardano, Tezos и Disciplina. В первую очередь представители компании отметили, что основные особенности Haskell – ленивые вычисления и чистые функции – так и не получили широкого применения за его пределами, поэтому язык сохраняет свою уникальность.

Тем не менее, влияние Haskell все же можно обнаружить в других языках. C++ и Rust поддерживают анонимные функции. В Rust есть типы-суммы и сопоставление с образцом. Однако эти возможности могли быть заимствованы не только из Haskell, но и из другого функционального языка — например, ML, отмечает разработчик софта, хаскелист из Serokell Владислав Завьялов.

На фото Владислав Завьялов. Автор снимка: Serokell

"Списковые включения (list comprehensions) в том или ином виде попали в Python, Ruby, C#, F# и Scala. Классы типов и ассоциированные типы можно встретить в Rust и Scala. Монады и специальная нотация вдохновили workflows в F#. Синтаксис async/await в JavaScript и TypeScript — это специальная нотация для монады Promise", — перечислил Завьялов.

Почему Haskell? Отвечает разработчик

В биотехнологической компании Biocad признаются, что чаще в работе используют Python, но иногда задачи удобнее решать с помощью Haskell.

"В одном из наших внутренних веб-сервисов backend полностью написан на Haskell. В этом сервисе мы обрабатываем данные о биологических молекулах, и Haskell помогает нам комфортно описывать эту доменную область, не отвлекаясь на детали работы самого языка. На Haskell мы реализовали и алгоритм аннотации последовательностей белков — грубо говоря, поиск похожей на запрос строчки в большой базе данных. Добиться нужной нам производительности, не допустив ошибок, оказалось проще на Haskell, чем, скажем, на C++", — рассказал Максим Кольцов, руководитель отдела разработки биоинформатических сервисов Biocad.

Компания активно поддерживает Haskell-сообщество. В открытом доступе есть несколько библиотек от команды Biocad на языке Haskell: драйвер для графовой базы данных Neo4j и генерация описания API сервиса в формате OpenAPI 3.

Автор изображения: impurepics.com

"Еще одна задача, для которой мы используем Haskell — так называемый "докинг" белков. Алгоритм подбирает, каким образом два белка связываются друг с другом. Решить эту задачу довольно сложно, поэтому приходится использовать вычисления на GPU — "ядро" вычислений написано на CUDA C. Однако, помимо вычислений, программа должна быть удобной для пользователей и уметь работать с файлами, обрабатывать ошибки, показывать прогресс. Именно в этом нам помогает Haskell", — объяснил разработчик.

В компании прибегают к языку Haskell, когда требуется обеспечить производительность и высокую надежность.

На фото Максим Кольцов. Копирайт: Biocad

"Мы реализовали на Haskell большое количество биоинформатических алгоритмов и довели их быстродействие практически до предела, используя все достоинства этого языка — простую работу с параллельными вычислениями, удобные средства управления памятью и так далее. Но, кроме производительности, есть и другой важный аспект — нам важно быть уверенными в том, что код, реализующий алгоритм, действительно делает то, что мы от него хотим. В науке такое свойство обычно называется "корректность". Некоторые наши вычисления могут работать несколько суток и будет очень неприятно потерять результаты такого вычисления из-за ошибки в самом конце. Поэтому мы искренне считаем, что использование Haskell позволяет нам обезопасить себя от большого количества "глупых" ошибок и сосредоточиться на действительно важных частях нашего кода. Кроме того, одна из основных особенностей Haskell — разделение "чистого" кода, который непосредственно работает с данным, и "эффектов" (всего, что связано со взаимодействием с файлами, сетью и другими похожими сущностями). Это хорошо подходит для нашей предметной области, где в основном мы работаем над сложными преобразованиями разных данных", — говорит Кольцов.

Дефицит кадров

Компания Metalamp использует хаскель с 2018 года. Впервые его применили во время работы над сервисом доставки "Птичка", позже появились проекты в сфере финтеха. Сейчас компания создает стартапы на блокчейне Cardano с использованием платформы Plutus, написанной на Haskell.

Разработчик из MetaLamp Кирилл Елизаров называет строгую систему типов главной особенностью языка. По мнению программиста, Haskell целесообразно применять для сложных проектов в финтехе, медтехе и блокчейне.

"Благодаря строгой системе типов программы становятся куда более детерминированными. Компилятор помогает отделить чистые функции от функции с “побочными” эффектами, не пропуская в ход программы, где мог бы произойти нежелательный эффект и превратить состояние программы в нерабочее состояние", — рассказал Елизаров.

При этом Haskell сильно страдает от скорости разработки, особенно остро при старте работы над проектом с нуля, отмечает разработчик.

На фото Кирилл Елизаров. Автор снимка: Святослав Зырянов

"В экосистеме пока не так много инструментов, которые могли бы эту работу облегчить, например, как batteries included. Но при этом преимуществом будет то, что поддерживать такой проект гораздо менее болезненно или затратно — изменяя код, который проверяется на типы, очень сложно сломать что-то, не заметив последствий. На выходе получается качественный код, и все участники счастливы", — поделился он.

Среди минусов использования языка в production CEO Metalamp Роман Штых отметил острый дефицит специалистов.

"Найти Haskell-разработчиков на рынке очень тяжело. Если вы создаете продукт на Haskell, будьте готовы к очень сложному и долгом найму. Скорее всего, вы никогда не решите это, и у вас всегда будет острый дефицит хаскелистов", — говорит он.

Чтобы решить эту проблему, Metalamp запустила бесплатный обучающий курс по Haskell. Он позволяет систематизировать обучение для самоучек. В чате, где ученики отчитываются о прогрессе и помогают друг другу, состоит 1,3 тысячи человек.

Победить страх

Человек боится нового и неизвестного — это абсолютно естественный биологический механизм. Поэтому объяснимо, что Haskell преследуют слухи и мифы: о смерти языка, его сложности и академичности. Но пока одни утверждают, что он не подходит для работы, другие, в том числе NASA, Microsoft, Tesla, Typeable и GitHub, доказывают обратное и используют сильные стороны чистого функционального языка в проектах. Попробовать можете и вы — для старта подойдет учебник Learn You a Haskell for Great Good.

Автор иллюстрации: Serokell / Impurepics

Prelude> let haskell x = if x == "dead" then False else undefined

Prelude> haskell "dead"

False

Prelude> haskell "easy"

*** Exception: Prelude.undefined

Автор статьи: Антон Пичугин

