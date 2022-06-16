Захарова предложила США способ послать сигнал России

Существует "технический канал" связи

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что между Москвой и Вашингтоном существует "технический канал" связи через посольства.

"Если будут какие-то сигналы по любым вопросам, пожалуйста, через наше посольство в Вашингтоне или через посольство в Москве - они могут эти сигналы нам направить", - добавила спикер внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Дипломат при этом назвала американцев людьми "говорливыми".

Ранее западные СМИ сообщили, что сообщила, что в пригороде Харькова российские военные взяли в плен двух американских наемников. Это 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн.

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