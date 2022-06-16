Набиуллину на ПМЭФ спросили про запрет доллара в России

В ЦБ не планируют конфисковывать валютные вклады и запрещать оборот иностранных валют

На Петербургском международном экономическом форуме стартовала деловая программа. Участники острых дискуссий - представители ведущих мировых компаний, эксперты и политики. Они обсуждают меры для повышения глобальной финансовой стабильности и укрепления экономического суверенитета, а также рассматривают вопросы продовольственной безопасности и экспорта в условиях беспрецедентных антироссийских санкций.

Главная тема первого рабочего дня форума обозначена на утреннем заседании - "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры". Введенные санкции бумерангом ударили по странам Запада, но пока, судя по всему, не привели к осознанию ими всей серьезности ситуации. Россия, в свою очередь, медлить не намерена.

Россия не вернется к экономике СССР, такую вероятность исключил помощник президента, бывший министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, советская экономика была закрытой. "Она была неэффективна, потому что она была сверхцентрализована. Всего этого нет и, конечно же, в России не будет", — констатировал он. Орешкин указал, что в стране будет более эффективная и более способная на изменения модель. За десятилетия наша экономика прочно встроилась в мировую, и те на Западе, кто объективно смотрят на ситуацию, это хорошо понимают.

"Я скажу только, что Балканы не могут без российских энергоресурсов, без нефти и газа. Перебои довели до серьезных экономических проблем, заставили заниматься нас чем-то, что, как мы думали, уже в прошлом", - заявил член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик.

"Позиция Бразилии абсолютно прозрачна - мы выступаем против санкций и не хотим, чтобы их накладывали на Россию, потому что это вредит налаживанию нормальных экономических связей", - заявил Родриго де Лима Баэна Соарес, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации.

"Россия является самым крупным инвестором в республике. Поэтому для нас очень важно находиться здесь. Также много российских компаний в этом году новых открылось в республике Армения", - сказал Левон Оганесян, генеральный директор центра поддержки инвестиций Армении.

Панельные дискуссии на форуме в Петербурге традиционно проходят остро. Вопросы звучат самые разные - от макроэкономических до тех, которые волнуют каждого россиянина. Отвечать политикам и министрам приходится максимально честно.

Модератор сессии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров спросил Набиуллину, будут в России проходить конфискация валютных вкладов. "Нет", — ответила глава ЦБ. Также она отрицательно ответила на вопросы о запрете доллара и евро в России. "У нас есть и другие валюты. Нет", — подчеркнула Набиуллина.

Поддержка сейчас нужна всем: и гражданам, и бизнесу, ведь в конечном счете именно предприятия обеспечивают благополучие и достаток россиян. В этой связи правительство подготовило пакет мер. Среди предложений сегодня прозвучало даже такое.

"В условиях, когда нам нужно производить больше собственных товаров, собственной продукции, которая раньше завозилась, мы, наверное, сейчас готовы, и нужно взять на себя определенные риски реализации этих товаров - типа офсетные контракты. Государство может сказать: "Давай производи, значит, подушку безопасности в "Ладе", мы тебе обеспечим спрос. Производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос", - сказал министр финансов Антон Силуанов.

В условиях санкций отечественные производители сейчас активно ищут новые логистические цепочки и рынки сбыта. Сложная ситуация с нефтью. Отказ от российских углеводородов уже существенно ударил по европейскому карману.

Цены на газ в Европе снова бьют рекорды. Сегодня стоимость голубого топлива впервые с начала апреля превысила полторы тысячи долларов за тысячу кубометров. Причиной взлёта стало сокращение поставок по трубопроводу "Северный поток". Поставки были сокращены по техническим причинам. На компрессорной станции "Портовая" в Выборге из восьми турбин работают только три. Один агрегат не может вернуть концерн Siemens после того, как отправил его на ремонтный завод в канадский Монреаль. Вторую турбину сняли для планового техобслуживания. ЕС в поисках альтернативных источников голубого топлива уже заключил соглашение с Египтом и Израилем. Но таким путём европейские страны смогут ежегодно получать в 60 раз меньше газа, чем из России. Если бы западные партнёры не разрушали собственные экономики в угоду политическим решениям, газопровод "Северный поток-2" мог бы восполнить нехватку газа.

О том, что мир стал другим, сегодня говорили и на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Оно прошло на полях ПМЭФ. "Никто не может сказать, какая будет конфигурация. Мы находимся в стремительном процессе изменения мирового порядка, но ему еще меняться и меняться", - заявил председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Еще одна дискуссионная площадка форума - "Фейковые новости в эпоху глобализации". Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о самом ярком примере работы фабрики фейков - события в украинской Буче.

"Все просили комментировать - а мы досконально перепроверяли всё. И созвали Совбез ООН. Но прошло несколько часов - и уже подогрели западное общественное мнение", - заявила Захарова.

Особое внимание гостей и участников форума - стенду Донбасса. Меморандумы о сотрудничестве с главой ДНР подписали губернаторы Тульской области и Подмосковья. Туляки будут восстанавливать Левобережный район Мариуполя. А представители Московской области будут работать в Новоазовском и Тельмановском районах ДНР.

Всего же за первый день форума заключены уже десятки соглашений между странами, регионами России и предприятиями.

Алексей Платонов, Анна Морозова, Андрей Булычев и Алексей Зотов. "ТВ Центр". Санкт-Петербург.

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