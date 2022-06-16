ВСУ обстреляли универмаг в центре Донецка

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин

Центр Донецка - под обстрелом украинской армии. Один из снарядов попал в здание универмага. По предварительной информации, ранения получил один человек. Наши войска ударами высокоточных ракет поразили свыше 250 районов скопления техники ВСУ. В числе прочего уничтожены пусковая установка системы "Точка-У", комплекс "Бук-М1", боевая машина РСЗО "Ураган", станция радиоэлектронной борьбы. Целями также стали 2 пункта управления беспилотниками в Николаевской области и база для ремонта и восстановления бронетехники в Харьковской области. В воздухе сбиты украинский штурмовик Су-25.

Наводчики "Мста-С" задают расположение цели: российские беспилотники обнаружили в лесополосе замаскированные укреппозиции ВСУ. Спустя несколько минут расчеты 152-мм самоходок наносят удар.

Гаубицы способны вести огонь на дистанциях до 30 километров. При этом зарядка осколочно-фугасных снарядов происходит в автоматическом режиме. После уничтожения цели батарея спешно покидает позицию: есть риск попасть под ответный удар.

А это кадры работы экипажей вертолетов Ми-8. Радиоэлектронное оборудование, установленное на борту, создает помехи для ПВО противника. Главная задача - обеспечить безопасность полёта российских ВКС.

Только за минувшие сутки нашей авиацией, ракетчиками и артиллеристами были уничтожены сотни районов скопления живой силы и бронетехники противника. Силами ПВО сбит украинский Су-25 и множество беспилотников. Кроме того, перехвачена ракета "Точка-У", а пусковая установка уничтожена.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова. Также в результате ударов авиации уничтожено более 280 националистов", - заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В самом Киеве, похоже, никак не могут определиться с потерями. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что только в боях в Донбассе ВСУ ежедневно теряют до 1000 человек. Из них половину - убитыми. Хотя ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил всего лишь о 100 погибших бойцах в сутки. Впрочем, слушая рассказы украинских военных о поведении собственного командования, цифра в 1000 убитых солдат кажется вполне реальной.

- Нас сразу отправили и сказали: через 3-4 дня вас заберут. Вооружения никакого не было, кроме автоматов. Руководство ни на кого не обращает внимания. Просто отправляют как пушечное мясо. Им все равно. Они сами сидят в подвалах, а парней отправляют воевать – те уже не возвращаются.

Отступая, националисты продолжают наносить удары. За прошлые сутки только по территории ДНР боевики выпустили более 400 снарядов из РСЗО "Град", ствольной артиллерии и миномётов. В зону поражения попали 14 населенных пунктов, в том числе Горловка. Элементарным правилам выживания здесь давно научились не только взрослые, но и дети.

В результате вчерашних обстрелов ДНР один мирный житель погиб. Ещё больше жертв - 8 человек - в Луганской народной республике. При этом на месте разрушенных домов зачастую находят лепестки - результат падения запрещенных кассетных снарядов.

- Они сейчас разрушают сам город, пытаются убить в том числе и мирное население, которое здесь осталось. То население, которое они не считают украинцами.

Да и вообще - за людей. В Северодонецке боевики опять фактически сорвали режим тишины, не дав мирным жителям покинуть город и химкомбинат "Азот". Сейчас там могут находиться несколько сотен гражданских, которые служат националистам живым щитом.

"Коридор был организован. Однако противник просто активизировал артиллерийские обстрелы", - заявил представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Что останется на территории предприятия после ухода боевиков, можно судить по кадрам, снятым на "Азовстали". Повсюду разбитая техника, неразорвавшиеся снаряды, мины, растяжки. Саперные подразделения, в том числе российского МЧС, метр за метром зачищают дворы и завалы.

В освобожденных населённых пунктах полным ходом идут восстановительные работы. В Луганске специалисты из "Мосводоканала" помогают заменить поврежденные участки водопровода, чтобы вернуть людям в дом воду. В ДНР началось строительство мостов, которые при отступлении взорвали националисты. В Красном Лимане и Кировске раздают гуманитарную помощь. В продуктовых наборах - тушёнка, масло, гречка и даже сладости для самых маленьких жителей Донбасса.

- Я мечтаю стать пилотом. - А я мечтаю, чтобы все закончилось.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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