Франции, Германии и Италии нужен мир

Страны Евросоюза приступили к оказанию финансовой поддержки для восстановления Украины. Об этом сегодня заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который вместе с лидерами Германии, Италии и Румынии приехал в Киев. Политики уже пообщались с Владимиром Зеленским. В Кремле надеялись, что очередная европейская делегация, наконец, обсудит с украинским руководством мирные инициативы, поскольку решение конфликта путём накачки оружием одной из сторон лишь продлевает страдания мирного населения.

Визит европейских лидеров на Украину западные СМИ транслируют в прямом эфире. Вооруженная охрана буквально расталкивает журналистов. Каждый из них пытается задать политикам вопрос: готовы ли они и дальше поддерживать Украину?

"Мы встретимся с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Это послание поддержки и европейского единства для украинцев", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Говоря публично о единстве, западные лидеры сразу показали, как свысока они относятся к странам восточной Европы. Французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Киев вместе из польского Жешува на бронированном спецпоезде. Президента Румынии Клауса Йоханниса к себе в компанию они не взяли, хотя политик накануне встречался с Макроном, а сегодня тоже приехал в Киев. Добирался сам, сообщило издание Bild. Указали место и польскому лидеру Анджею Дуде. Его с собой на Украину вообще не пригласили. Учитывая милитаристскую прыть президента Польши, это явный сигнал для Киева. Европейцы не случайно приехали втроём. Франции, Германии и Италии нужен мир. Об этом накануне визита написал и советник главы МВД Украины Виктор Андрусив: "По моей информации, Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС и... просьбу вернуться в переговорный процесс с Россией".

Украина просит ужесточить санкции против России. Но именно это привело Европу к экономическому спаду. К примеру, сегодня журналисты агентства Bloomberg с удивлением выяснили, что Эстония увеличила поставки мазута в Саудовскую Аравию. Вот только у Эстонии нет своей нефтеперерабатывающей промышленности. Несмотря на всю напускную ненависть к России, эстонцы переправляют российский мазут, импортировав восемь миллионов баррелей за первые пять месяцев текущего года. И так в каждой стране Евросоюза - есть много тех, кто хочет работать с Россией. От Украины западным странам сейчас необходимо зерно. Но ВСУ заминировали свои же морские порты, заблокировав проход сухогрузов. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, евротройка затронет эту тему во время переговоров с Зеленским.

"Мы знаем готовность нашей страны способствовать урегулированию этого кризиса и вывозу из украинских портов зерна, знаем усилия турецких коллег, но не знаем позицию Украины, хочет ли она, потому что они молчат", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

В Кремле призвали европейских лидеров обратить внимание Зеленского на реальное положение дел в его стране. Но в Киеве пока только выражают недовольство - реакциями, которые звучат из Парижа, Берлина и Рима. Поэтому, побывав в злополучном Ирпене, где националисты пытались сфальсифицировать военные преступления, а затем обвинить в них Россию, европейские политики в очередной раз пообещали Киеву всестороннюю поддержку.

"Всё должно закончиться. Благодаря тем действиями, которые мы предпринимаем, с помощью, которую мы мобилизовали, но также и благодаря санкциям. И всё это вместе должно гарантировать, что международная солидарность создаст возможности для украинских граждан восстановить свою страну", - заявил Шольц.

Украина добивается денег любыми способами. Зеленский на встрече с европейскими лидерами появился в футболке и с бородой. Будто он ещё час назад лично руководил армией где-то под Северодонецком. Но ещё более жалко на встрече пытался выглядеть глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Будто после ранения, он вышел на костылях, с загипсованной ногой. Эту травму на самом деле Кулеба получил, занимаясь спортом, но его фото в мятой рубашке и с крайне несчастным лицом уже облетело интернет. Примечательно, что на организацию визита европейских гостей Украина денег не пожалела, только на ресторанное обслуживание потрачено почти 11 миллионов гривен. И это в самой бедной стране Европы, националисты которой всё ещё грезят одержать военную победу над Россией. Советник Зеленского Михаил Подоляк даже отправился поближе к передовой, чтобы оттуда попросить западного оружия.

"Херсонскую область, Запорожскую, Луганскую, Донецкую мы обязательно будем возвращать. Наши хлопцы делают всё правильно. Нам нужна только дальнобойная артиллерия, чтобы это было эффективно. Дайте только оружие, чтобы било на 70-100 километров, и всё будет сделано", - заявил Подоляк.

Вот только этим оружием боевики ВСУ стреляют по Донецку и другим мирным городам Донбасса. Знает ли об этом западный зритель? 13 июня немецкий канал, показывая обстрелы столицы ДНР, заявил, что удары наносила российская армия. Сегодня журналисты признали ошибку и отредактировали материал, правда откровений о зверствах украинской армии так в эфире и не прозвучало.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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