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Собянин: на месте промзоны "Рижский грузовой двор" появится комфортный район

16:53
  • четверг
  • 16 июня 2022

Рядом с новостройками появится инфраструктура, в том числе школы и детсады

На месте бывшей промзоны "Рижский грузовой двор" появится новый комфортный район. Об этом сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Жилые кварталы возведут на пересечении Третьего транспортного кольца и Проспекта Мира. Рядом с новостройками появится вся необходимая инфраструктура: школы, детские сады и другие социальные объекты.

Мэр подчеркнул, что доминантой района останется Рижский вокзал, который будет отреставрирован. А после окончания работ там будет реорганизована работа по стандартам московского транспорта. Собянин отметил, что в Марьиной роще появятся более 27 тысяч новых рабочих мест.

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Проект застройки промзоны "Рижский грузовой двор"
Проект застройки промзоны "Рижский грузовой двор"
Проект застройки промзоны "Рижский грузовой двор"
Проект застройки промзоны "Рижский грузовой двор"
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