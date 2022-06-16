Минфин оценил дефицит бюджета по итогам года

Все траты пойдут в четвертом квартале

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о дефиците бюджета по итогам 2022 года.

"Мы оцениваем дефицит до 2%", - сказал глава Минфина (цитата по ТАСС).

Он добавил, что сейчас профицит федерального бюджета достаточно условный, он составляет около 840 миллиардов рублей.

"Все траты пойдут в четвертом квартале, когда нам придется задействовать все ресурсы", - уточнил министр.

Как при этом объявил Силуанов, из средств Фонда национального благосостояния на финансирование дефицита бюджета будет направлено порядка 3-4 триллионов рублей.

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