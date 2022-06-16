ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль: Путин в выступлении на ПМЭФ не будет объявлять о мобилизации

17:28
  • четверг
  • 16 июня 2022

Западные СМИ продолжают плодить фейки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков публикации в западных СМИ о том, что в скором времени российские власти якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска.

В Думе опровергли слухи о "ползучей мобилизации"
Минкульт опроверг слухи о мобилизации работников культуры

"Нет", - ответил кремлевский спикер на вопрос журналистов о том, может ли Владимир Путин объявить о мобилизации в ходе выступления на ПМЭФ 17 июня.

"Это лживые информационные вбросы", - добавил пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Ранее западные СМИ писали, что о мобилизации может быть объявлено 9 мая, но ничего подобного в тот день не произошло.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин выступает на ПМЭФ
Владимир Путин выступает на ПМЭФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.