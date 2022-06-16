Кремль: Путин в выступлении на ПМЭФ не будет объявлять о мобилизации

Западные СМИ продолжают плодить фейки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков публикации в западных СМИ о том, что в скором времени российские власти якобы могут объявить о дополнительном призыве в войска.

"Нет", - ответил кремлевский спикер на вопрос журналистов о том, может ли Владимир Путин объявить о мобилизации в ходе выступления на ПМЭФ 17 июня.

"Это лживые информационные вбросы", - добавил пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Ранее западные СМИ писали, что о мобилизации может быть объявлено 9 мая, но ничего подобного в тот день не произошло.

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